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- Gölcük'te donan göle uyarı tabelası asıldı
Gölcük'te donan göle uyarı tabelası asıldı
Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tutunca ekipler, 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirdi.
- 04.01.2023 - 15:27
- Güncelleme : 04.01.2023 - 15:30
Ocak ayına girilmesiyle birlikte beklenen kar yağışı yüzünü göstermedi.
Kış mevsiminde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
Öte yandan birçok kentte de dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı.
Gölün yüzeyi buz tuttu
Dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Çam ormanları arasında saklı olan Gölcük’te, kar yağışı henüz olmazken aşırı soğuklar nedeniyle gölün buz tuttuğu görüldü.
Uyarı tabelaları asıldı
Gece eksi 12 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı dondu.
Bolu Belediyesi ekipleri de göl çevresine 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirdi.