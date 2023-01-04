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    Gölcük'te donan göle uyarı tabelası asıldı

    Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tutunca ekipler, 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirdi.
    • 04.01.2023 - 15:27
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:30
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    Gölcük'te donan göle uyarı tabelası asıldı

    Ocak ayına girilmesiyle birlikte beklenen kar yağışı yüzünü göstermedi.

    Kış mevsiminde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

    Öte yandan birçok kentte de dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı.

    Gölün yüzeyi buz tuttu

    Dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

    Çam ormanları arasında saklı olan Gölcük’te, kar yağışı henüz olmazken aşırı soğuklar nedeniyle gölün buz tuttuğu görüldü.

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #1

    Uyarı tabelaları asıldı

    Gece eksi 12 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı dondu.

    Bolu Belediyesi ekipleri de göl çevresine 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirdi.

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #2

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #3

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #4

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #5

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #6

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #7

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #8

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #9

    Gölcük te donan göle uyarı tabelası asıldı #10


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