Görenler şaşırdı! Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti Eskişehir'in ortasından geçen, gondolların ve özel gezi teknelerinin yol aldığı turizmin cazibe noktası Porsuk Çayı'nı görenler şaşırıyor.

AA

Son birkaç gündür yurt genelinde yağan yağışlar nedeniyle Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nı renginin değiştiği görüldü.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

Çayın rengini gören kameralarına asılıyor

Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı.

Esbot ve gondollar faaliyetlerine devam ediyor

Rengi değişen çayda turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar ise değişik görüntüler ortaya çıkardı.

Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri ise dronla görüntülendi.