Göyne Sulama Barajı buzla tuttu

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzincan'da, Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buz kapladı.

Türkiye'de kış aylarında beklenen soğuk hava etkisini göstermiyor.

Geçen yılların aksine kar yağışının yaşanması beklenen bölgelerde beklenen yağış gerçekleşmedi.

Birçok bölgede kar yağışı gecikirken göller buz tutmaya başladı.

Barajlar dondu

Kar yağışının olmadığı ancak gündüz ve gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere, çay ve barajlar dondu.

Göyne Sulama Barajı buz tuttu

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Don olayları devam edecek

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu illeri eksi dereceler altında

İHA'nın haberine göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 5, Erzurum ve Ardahan’da 16, Bayburt ve Kars’ta 8, Ağrı’da 7 derece olarak ölçüldü.