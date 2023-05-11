GÖZDE güdüm kiti seri üretime hazır Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Modern Mühimmat Tedarik Projesi kapsamında teslim edilecek GÖZDE güdüm kiti seri üretime hazır hale geldi.

DHA

Türkiye hayallerini yaşayan ülke konumuna geldi...

Savunma sanayiideki projeleriyle dışa bağımlılıktan kurturalan yurtta yeni projeler hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan projelerin meyvesi yenmeye başlanırken bir proje daha seri üretime hazır hale geldi.

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 km/s) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

İlk uçuş gerçekleşti

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘GÖZDE’ mühimmatının uçuş testleri tamamlandı.

GÖZDE'nin ilk atışlı testleri F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından gerçekleştirildiği belirtildi.

Atışlı testlerde hedefin yüksek hassasiyetle vurulduğu, ‘GÖZDE’ güdüm kitinin seri üretim çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

"Lazerle işaretlenen hedefi tam isabetle vurdu"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

F-16 sertifikasyon testleri kapsamında atışlar Konya Karapınar Atış Sahasında başarıyla icra edildi.



SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE temsilcilerinin katıldığı faaliyette, GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen hedefi tam isabetle vurdu.



Ardından GÖZDE yapılan başarılı atış testleri ile AKINCI platformuna da entegre edildi. GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup Lazer Arayıcı Başlık sayesinde hareketli hedeflere karşı da etkin olarak görev yapıyor.

"21 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, GÖZDE mühimmatının uçuş testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, şunları söyledi: