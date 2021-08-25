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    Gri kategoride aranan 'Rojin Amed' kod adlı terörist öldürüldü

    Van Çatak'ta öldürülen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri listede yer alan Fidan Kurtpınar olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:55
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    Gri kategoride aranan 'Rojin Amed' kod adlı terörist öldürüldü

    19 Ağustos'ta Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı Operasyonu kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca, Çatak ilçesi Kato-Karataş Çukurları Mevkiinde operasyon düzenlenmişti.

    Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, J-İHA/SİHA, Atak Helipkopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

    GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan, "Rojin Amed" kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.

    Teröristin, sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesi'nde suikastçı olarak faaliyet yürüttüğü belinlenti.

    Gri kategoride aranan Rojin Amed kod adlı terörist öldürüldü #1

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