Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki toplantıda bir gençlik merkezi müdürü mikrofonu alarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. O anda çok sayıda GSB çalışanı eşlik etmesiyle güzel görüntüler oluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan Gençlik Liderlerine yönelik Mersin Silifke’de bakanlığa ait gençlik kamplarında düzenlenen eğitim toplasına Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu canlı bağlantı ile katılarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Gençlik Genel Müdürü Emre Topoğlu da liderlere bilgilendirme ve motivasyona yönelik konuşmalar yaptılar.

Mikrofonu alarak İstikal Marşı'nı okumaya başladı

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın konuşması sırasında İstiklal Marşı'nın tamamını okuma çağrısına olumlu cevap veren bir gençlik merkezi müdürü mikrofonu alarak İstiklal Marşı'nı 10 kıta olarak ezberden okumaya başladı.

Henüz 4. Kıta okunurken programa katılan 500’ü aşkın GSB gençlik çalışanı birden ayağa kalktı ve İstiklal Marşı'nı tüm kıtalarını ezbere okunmasına eşlik etmeye başladı ve son mısrasına kadar aynı şekilde eşlik etti.

GSB çalışanları İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına eşlik etti

"Ne mutlu sizi yetiştiren anne babalara"

Oluşan müthiş tabloya alkışlar ile karşılık veren bakanlık yöneticileri programın bitiminde 'Ne mutlu size ne mutlu sizi yetiştiren anne babalara' diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.