Gülşen Çolakoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının 250 bin TL'lik güvence miktarı karşılığında kaldırılmasına karar verdi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." sözlerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınıp, ardından da hapse girdi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 5, kendi evinde 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan Gülşen, geçtiğimiz günlerde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hapis sürecinde manevi ve manevi olarak yıprandığını vurgulayan Gülşen, oğlundan uzak kaldığını belirtirken, 50 konserinin de iptal olduğunu açıkladı.

İtiraz etti

Savunmasında maddi ve manevi olarak yıprandığını açıklayan Gülşen'in, adli kontrolü kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

5 yaşındaki oğlunun İspanya'da olması nedeniyle ona uzak kaldığını vurgulayan Gülşen, yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

Yurt dışı yasağı kaldırıldı

3 yıla kadar hapsi istenen Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırdı.

Paranın yatırılması için 2 hafta süre

Sanığa 250 bin TL'lik güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verilmesine karar veren mahkeme, güvence miktarı yatırılıp makbuz mahkemeye sunulduğunda, sanık hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen'in avukatı Emek Emre ise parayı bugün yatırarak makbuzu mahkemeye sunacaklarını belirtti.