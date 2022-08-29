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    Gülşen'in bulunduğu cezaevi önünde hareketlilik

    Günler önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen'in tahliyesi öncesinde cezaevi önünde hareketlilik başladı.
    • 29.08.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:33
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    Gülşen'in bulunduğu cezaevi önünde hareketlilik

    Şarkıcı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Gülşen’in tutukluluğu sonrası avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne karara itiraz etmişti.

    Yapılan itiraz sonrası Gülşen, ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

    Cezaevi önünde hareketlilik

    İHA'nın aktarımına göre, karar sonrası Bakırköy Kadın Cezaevi önünde hareketlilik başladı.

    "Mutluyum"

    Gülşen’i ziyarete eşi Ozan Çolakoğlu, ağabeyi Özden Bayraktar ve şarkıcı Edis ziyaret etti. Eşi Ozan Çolakoğlu basın mensuplarına "Mutluyum" dedi.

    Gülşen in bulunduğu cezaevi önünde hareketlilik #1

    Gülşen in bulunduğu cezaevi önünde hareketlilik #2


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