Ukrayna’nın başkenti Kiev’in sürekli saldırı altında olduğunu duyuran gazeteci Gülsüm Khalilova, “21’inci asırda Avrupa’nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken; gazeteci Gülsüm Khalilova, sabah saatlerinde Kiev’den bir paylaşım yaptı, son durumu anlattı.

Başkentin işgal altında olduğunu aktaran Khalilova, “21’inci asırda 1941’in karanlığını yaşıyoruz” dedi.

“BELKİ BU SİZİNLE SON YAYINIMIZ OLUR”

Sözlerine “Savaşın içinden herkese merhaba… Belki bu sizinle son yayınımız olur” diyerek başlayan Khalilova, şunları söyledi:

“Başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanlara sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-45 Varşova gibi olmuş buralar. Evet, Moskova sayesinde…

“KORKARAK YAŞAMAKTANSA ŞEREFLİCE ÖLMEK DAHA GÜZELDİR”

21’inci asırda 1941’in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rus tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında.

Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.

Gülsüm Khalilova Kiev'deki son durumu anlattı VİDEO

“KAFASINI KUMA GÖMMÜŞ DÜNYA SADECE KINAMAKLA MEŞGUL”

Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçiren Rusya, Kiev’e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halk, işgalcilere karşı direniyorlar.

21’inci asırda Avrupa’nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul.

“ANLAYACAKLAR AMA GEÇ OLACAK”

Hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek, onların başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev’den herkese sevgiler…”