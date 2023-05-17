Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3 milletvekili aldı Seçimlere altılı masanın ortaklarından biri olarak CHP listelerinden giren Demokrat Partisi'ni, Meclis'te 3 vekil temsil edecek.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçimlerinden sonra partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hüsrana uğrarken, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekili sözü verdiği partiler kazandı. Seçime CHP'nin listesinden giren Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA ve Demokrat Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir fayda sağlamadan vekillerini Meclis'e soktu. Hiçbir katkısı olmadan 3 vekil aldı Özellikle Demokrat Parti, seçimin en kârlı olan muhalefet partisi ilan edildi. Gültekin Uysal'ın başkanlığını yaptığı parti, İzmir'den 2 milletvekili, İstanbul'dan da 1 milletvekili çıkardı. CHP, ortaklarına dağıttığı vekillerden sonra Meclis'e 129 vekil sokabildi. Demokrat Parti'nin vekilleri: Cemal Enginyurt - İstanbul 1. Bölge 9 sıra milletvekili adayı



Haydar Altıntaş - İzmir 1. Bölge 7. sıra milletvekili adayı



Salih Uzun - İzmir 2. Bölge 5. sıra milletvekili adayı