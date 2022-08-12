Gültekin Uysal, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Gültekin Uysal, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, adayın altılı masa içinden çıkması gerektiğini söyledi.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi sürmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı açıklanırken, muhalefette ise öne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkıyor.

Öyle ki CHP'li isimlerden belirli periyotlarda yapılan açıklamalar bu yönde seyrediyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verdiği destekle biliniyor

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yalnızca CHP'liler tarafından değil, 'altılı masa' adını verdikleri muhalefet bloğundaki bazı parti liderleri tarafından da destek görüyor.

Bunlardan biri de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için gerekli desteği veririz"

Uysal, daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu manada bizler de gerekli desteği veririz.” demişti.

Bu açıklamanın ardından Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Adayın 'altılı masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz"

Twitter hesabından altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili paylaşımda bulunan Uysal, "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.