Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı Gümrük kapılarında ikinci tur seçimleri için sandıklar kuruldu. İkinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler, gümrük kapılarında oy kullanma işlemine başladı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor. İkinci tur için yurt dışında oy kullanımı da başladı.

Yurt dışına kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oylarını veriyor.

24 saat oy kullanımı

Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri, sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 28 Mayıs günü sona eriyor

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.