Gümrük kapılarında oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak Bugün tüm Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyor. Seçim sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sonuçlanacak.

AA

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanıyor.

Seçim için ülke genelinde, 191 binden fazla sandık kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

Oy verme işlemi saati

Yurt genelinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erecek.

Gümrük kapılarında seçim sürüyor

Seçim belirtilen noktalarda devam ederken aynı zamanda gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de tamamlanacak.