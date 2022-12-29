Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna tokat attı.

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda gümrük memurlarına yönelik tepki çeken tavırlar sergiledi.

Erdoğan'ın toplantıda söyledikleri ve yaptıkları sosyal medyada paylaşıldı.

O anlara kısa sürede tepki yağdı.

Tokat atıp hakaret etti

Paylaşılan görüntülerde sahnede konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası” diyerek tokat atıp hakaret etti.

Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı VİDEO



Bakanlık soruşturma başlattı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı, Osman Erdoğan hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.