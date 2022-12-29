Petrol
83.04
-1.13%
Euro
19.8941
0.19%
Dolar
18.7178
0.04%
Altın
1.086
0.07%
Borsa
5341
-0.08%
Bitcoin
313.551
-0.66%
BTXN Coin
6.07
-5.00%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı

    Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna tokat attı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı

    Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda gümrük memurlarına yönelik tepki çeken tavırlar sergiledi.

    Erdoğan'ın toplantıda söyledikleri ve yaptıkları sosyal medyada paylaşıldı.

    O anlara kısa sürede tepki yağdı.

    Tokat atıp hakaret etti

    Paylaşılan görüntülerde sahnede konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası” diyerek tokat atıp hakaret etti.

    Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı VİDEO

    Bakanlık soruşturma başlattı

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı, Osman Erdoğan hakkında soruşturma başlattı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.

    Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı #1

    Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı #2

    Gümrük müdürü memura toplantıda tokat attı #3


    Rusya: Sırbistan'ın yanındayız
    Dünya

    Rusya: Sırbistan'ın yanındayız

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Patrice Evra'dan Cristiano Ronaldo'ya destek
    Dünyadan futbol

    Patrice Evra'dan Cristiano Ronaldo'ya destek

    Görüş Bildir