Petrol
83.43
3.03%
Euro
19.836
0.18%
Dolar
18.6872
0.13%
Altın
1.08
0.51%
Borsa
5441
0.00%
Bitcoin
319.143
0.17%
BTXN Coin
6.65
-7.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Gümüşhane'de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu

    Polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler şüphelendikleri 2 kişinin çantasında 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
    • 23.12.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhane'de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu

    Uyuşturucu madde kullanılması ve yurda yayılmasının önlenmesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'a giden bir yolcu otobüsünü Akçakale uygulama noktasında durdurdu.

    Durumlarından şüphelenilen ve daha önce uyuşturucu madde imal, ticaret, kullanma ve bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu şüphelilere arama yapıldı.

    820 gram metamfetamin bulundu

    Şüphelilerin çantasında arama yapan ekipler, sırt çantasının içerisinde şeffaf poşet içerisinde çağın belalarından birisi olan sentetik uyuşturucu maddesi 820 gram  etamfetamini, gazete kağıdına sarılı şekilde ele geçirdi.

    Gümüşhane de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu #1

    2 şüpheliye işlem başlatıldı

    Gözaltına alınan S.Ö ve E.Ö hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

    Şüpheliler tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gümüşhane de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu #2

    Gümüşhane de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu #3


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    FIFA'dan Nusret Gökçe'ye soruşturma kararı
    Dünya Kupası

    FIFA'dan Nusret Gökçe'ye soruşturma kararı

    İspanya'da scooter sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar
    Dünya

    İspanya'da scooter sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar

    Görüş Bildir