Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Kentte etkisini artıran kar yağışının sağlık ve güvenlik sorunu oluşturduğu gerekçesiyle eğitim kurumlarının ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiği açıklandı.

Kar yağışları bölge bölge etkili olmaya devam ederken, buzlanma ve don sorunları meydana geliyor.

Gümüşhane'de etkisini çoğaltan kar yağışı yüzünden sağlık ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime ara verildi.

KAR TATİLİ VERİLDİ

Buzlanma ve donun yaşandığı şehirde, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SÜRÜCÜLER BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

ÖĞRENCİLERİN TATİL SEVİNCİ

Öte yandan tatili fırsat bilen öğrenciler, karda poşetle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.