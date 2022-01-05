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    Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

    Kentte etkisini artıran kar yağışının sağlık ve güvenlik sorunu oluşturduğu gerekçesiyle eğitim kurumlarının ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiği açıklandı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 10:27
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    Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

    Kar yağışları bölge bölge etkili olmaya devam ederken, buzlanma ve don sorunları meydana geliyor.

    Gümüşhane'de etkisini çoğaltan kar yağışı yüzünden sağlık ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime ara verildi.

    KAR TATİLİ VERİLDİ

    Buzlanma ve donun yaşandığı şehirde, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    SÜRÜCÜLER BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

    Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

    ÖĞRENCİLERİN TATİL SEVİNCİ

    Öte yandan tatili fırsat bilen öğrenciler, karda poşetle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

    Gümüşhane de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi #1

    Gümüşhane de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi #2

    Gümüşhane de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi #3


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