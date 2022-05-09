Gümüşhane'deki öğrenci otostopla 14 ülke gezdi

Sırt çantasını alıp, sadece 5 bin TL ile otostopla yola çıkan üniversite öğrencisi Erkan Orhan, gurbetçilerin ve Romanyalı bir ailenin evine misafir olarak, 120 şehir gezdi.

Gümüşhane Üniversitesi'nde öğrenci olan Erkan Orhan, 5 yıl önce seyahat turuna çıkmaya karar verdi.

Kahramanmaraş'tan sırt çantasıyla otostopla yola koyulan Orhan, cami ve acil servislerde geceleyip, tanıştığı gurbetçilerin evlerine misafir oldu.

5 bin TL ile 14 ülke ve 120 şehir gezdi

Ardından, Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de misafir olan Orhan, yaz tatillerinde 5 yılda sadece 5 bin TL harcayarak 42’si Türkiye'de, 78'i Avrupa'da 14 ülkede, 120 şehri gezdi.

DHA'nın haberine göre Orhan; Romanya, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan’ı görme fırsatı buldu.

"Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım"

Yolda yeni hayatlar, insanlar ve farklı tecrübeler edindiğini söyleyen Orhan, "Türkiye’de otostop ile 42 şehir, 14 ülke, toplam 120 şehir gezdim. Ailem üniversiteye ilk başladığımda sadece okuluma odaklanmamı istiyorlardı. Fakat sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdım, yeni bilgi ve tecrübeler edindim. Hayallerimi hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum." diye konuştu.

"Romanya'ya gittiğimde onlar da beni misafir etti"

Otostop maceralarını da anlatan Orhan, "Gaziantep Kalesi’nde gezerken 2 yabancı turist ile tanıştım, onlara yolu tarif ettim. Daha sonra onlara Gaziantep'i gezdirebileceğimi, eşlik edebileceğimi söyledim. Gaziantep'te gezdirdikten sonra Şanlıurfa'da 2 gün arkadaşımın evinde misafir ettim. Bu sırada ailem de onları davet etti. 2 gün de ailemin evinde onları misafir ettim. Biri Romanyalı, biri Macaristanlıydı. Sonra bir vesile ile ben de Romanya'ya gittim. Romanya'ya gittiğimde ise onlar da beni misafir etti." dedi.





































