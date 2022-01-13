Euro
15.6000
2.93%
Dolar
13.5948
2.81%
Altın
795.5060
2.39%
Borsa
206,916.00
0.24%
Bitcoin
592.494
-0.06%
BTXN Coin
33.68
-1.66%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Güncel altın fiyatları 13 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında düne göre artış gözlemlenirken son durum merak ediliyor. Peki 13 Ocak Perşembe 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güncel altın fiyatları 13 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Dün yatay seyirde olan gram, çeyrek ve tam altın bugün yükselişe geçti.

    Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor. Bugün gram altın fiyatı 809 liraya çıkarken çeyrek altın ise 1310 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. 13 Ocak 2022 Perşembe günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    13 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 798,72

    SATIŞ: 809,93

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 801,09

    SATIŞ: 801,25

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.825,33

    SATIŞ: 1.825,61

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.281,96

    SATIŞ: 1.310,28

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.126,95

    SATIŞ: 5.224,14

    YARIM ALTIN

    ALIŞ:2.555,46

    SATIŞ: 2.620,08

    ZİYNET ALTIN

    ALIŞ: 2.555,46

    SATIŞ: 2.620,08

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.337,46

    SATIŞ: 5.472,69

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 437,27

    SATIŞ: 531,45

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 725,81

    SATIŞ: 753,92

    Güncel altın fiyatları 13 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


    Görüş Bildir