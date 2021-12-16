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- Güncel altın fiyatları 16 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 16 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 12:09
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
Bugün gram altın fiyatı 847 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1348 lira civarına çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
13 Aralık Paartesi 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
16 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.348,00
SATIŞ: 1.385,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 847,54
SATIŞ: 847,72
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 764,63
SATIŞ: 794,20
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.635,00
SATIŞ: 5.733,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.699,00
SATIŞ: 2.779,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.592,00
SATIŞ: 5.676,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.393,29
SATIŞ: 5.503,77
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.782,46
SATIŞ: 1.782,77
ZİYNET ALTINI
ALIŞ: 5.588,86
STIŞ: 5.694,93
14 AYAR BİLEZİK
ALŞ: 481,74
SATIŞ: 569,97
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 786,61
SATIŞ: 817,03