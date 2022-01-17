Güncel altın fiyatları 17 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 17 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Hafta sonu gözünü altın fiyatlarından ayırmayanlar son durumu anbean takip ediyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın rakamları...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme anbean takip ediliyor.

İnişli çıkışlı seyreden gram ve çeyrek altın, haftayı düşüşle kapattı.

17 Ocak 2022 Pazartesi günü gram altın fiyatı 787 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1268 liraya düştü.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları...

17 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN

ALIŞ:792,61

SATIŞ: 792,68

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.819,03

SATIŞ: 1.819,34

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.072,69

SATIŞ: 5.168,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.528,42

SATIŞ: 2.592,06

ZİYNET ALTIN

ALIŞ: 5.072,69

SATIŞ: 5.168,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.224,78

SATIŞ: 5.355,26

14 AYAR BİLEZİK

ALIŞ:431,19

SATIŞ: 524,31

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 715,94

SATIŞ: 743,50