Güncel altın fiyatları 18 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, haftanın ilk gününde son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. 18 Kasım Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda iniş ve çıkışını sürdüren gram altının fiyatı 626 lira sınırından, çeyrek altın ise 999 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

18 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 565,19

SATIŞ: 587,05

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.143,00

SATIŞ: 4.206,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.004,32

SATIŞ: 4.084,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.999,00

SATIŞ: 2.049,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 999,00

SATIŞ: 1.025,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 626,59

SATIŞ: 626,70