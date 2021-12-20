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- Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
"Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 20 Aralık Pazartesi 2021 güncel altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 10:26
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
Bugün gram altın fiyatı 1002 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1626 lira civarına çıktı.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
20 Aralık Pazartesi 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
20 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
SPOT ALTIN
ALIŞ: 994,70
SATIŞ: 994,85
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.797,68
STIŞ: 1.798,54
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.366,05
SATIŞ: 6.486,39
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.173,08
SATIŞ: 3.253,14
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.429,86
SATIŞ: 6.595,84
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 552,85
SATIŞ: 652,50
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 898,52
SATIŞ: 941,27