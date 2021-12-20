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Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

"Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 20 Aralık Pazartesi 2021 güncel altın fiyatları...