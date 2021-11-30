Güncel altın fiyatları 30 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 30 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. Çeyrek ve gram altın yükselişini sürdürüyor. Peki 30 Kasım Salı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında ibre günlerdir yukarı dönük...

Anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 733 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1157 lira civarında. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

30 Kasım 2021 Salı altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları...

30 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.157,00

SATIŞ: 1.203,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.660,74

SATIŞ: 4.757, 27

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.824,00

SATIŞ: 4,963,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ:654,58

SATIŞ: 679,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.315,00

SATIŞ: 2.413,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.832,00

SATIŞ: 4.905,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 733,59

SATIŞ: 733,72