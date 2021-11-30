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- Güncel altın fiyatları 30 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 30 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 10:23
- Güncelleme : 30.11.2021 - 10:24
Altın fiyatlarında ibre günlerdir yukarı dönük...
Anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 733 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1157 lira civarında. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
30 Kasım 2021 Salı altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları...
30 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.157,00
SATIŞ: 1.203,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 4.660,74
SATIŞ: 4.757, 27
ATA ALTIN
ALIŞ: 4.824,00
SATIŞ: 4,963,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ:654,58
SATIŞ: 679,90
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.315,00
SATIŞ: 2.413,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.832,00
SATIŞ: 4.905,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 733,59
SATIŞ: 733,72