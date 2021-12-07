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    Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar "bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusuna anbean yanıt arıyor. İşte 7 Aralık Salı 2021 güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 10:04
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    Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Piyasalarda hareketlilik sürerken, yatırımcıların endişesi de artıyor.

    Döviz ve koronavirüs varyantı faktörlerinin etkili olduğu altın fiyatları, inişli ve çıkışlı.

    Bugün gram altın fiyatı 791 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1292 lira civarına inerek düne göre düşüş yaşadı.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    7  Aralık Salı 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    7 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 790,44

    SATIŞ: 790,59

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.777,69

    SATIŞ: 1.778,04

    CUMHRİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.058,80

    SATIŞ: 5.154,66

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.521,49

    SATIŞ: 2.585,24

    ZİYNET ALTINI

    ALIŞ: 5.058,80

    SATIŞ: 5.154,66

    ATA ALTINI

    ALIŞ: 5.199,50

    SATIŞ: 5.329,35

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ:434,86

    SATIŞ: 515,56

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 710,85

    SATIŞ: 738,34

    Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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