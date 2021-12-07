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- Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 10:04
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Piyasalarda hareketlilik sürerken, yatırımcıların endişesi de artıyor.
Döviz ve koronavirüs varyantı faktörlerinin etkili olduğu altın fiyatları, inişli ve çıkışlı.
Bugün gram altın fiyatı 791 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1292 lira civarına inerek düne göre düşüş yaşadı.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
7 Aralık Salı 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
7 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
SPOT ALTIN
ALIŞ: 790,44
SATIŞ: 790,59
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.777,69
SATIŞ: 1.778,04
CUMHRİYET ALTINI
ALIŞ: 5.058,80
SATIŞ: 5.154,66
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.521,49
SATIŞ: 2.585,24
ZİYNET ALTINI
ALIŞ: 5.058,80
SATIŞ: 5.154,66
ATA ALTINI
ALIŞ: 5.199,50
SATIŞ: 5.329,35
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ:434,86
SATIŞ: 515,56
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 710,85
SATIŞ: 738,34