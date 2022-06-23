Gündem Karadeniz tahıl koridoru: Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tahıl krizini masaya yatırdı. Toplantıda Çavuşoğlu, "Türkiye olarak yapıcı rol oynuyoruz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan ve halihazırda devam eden savaş, tahıl krizi yarattı.

Küresel bir sorun haline dönüşen tahıl için Türkiye önemli adımlar atıyor.

Türk kuru yük gemisi Ukrayna'dan ayrıldı

Dün Türk ve Rus askeri heyetleri, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "Kırmızı hat diplomasisi" dahilinde bir araya geldi.

Toplantı olumlu geçti ve görüşme sonrası Türk kuru yük gemisi, Ukrayna'dan ayrıldı.

Tahıl sorunu masada

Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile görüşerek, tahıl sorununu masaya yatırdı.

İkili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye'nin bu alandaki liderliğine müteşekkiriz”

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Biz tahıl krizine en az 1 ay içinde çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin bu alandaki liderliğine müteşekkiriz. Ukrayna'da tahıl ihracatını gerçekleştirmek için BM ile birlikte ilerliyoruz. Bir anlaşma gerçekleşirse İstanbul'da kontrol merkezi oluşturulacak. Bu sorunun çözülmesi lazım, yapıcı rol oynuyoruz. NATO zirvesi limit değildir, son tarih belirlenmedi.





“Bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak”

Onlardan gelen cevap metnini yeterli görmedik. Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak. Ukrayna’daki limanların korunması gerektiğinden bahsettik. Bu konuda hemfikiriz. Birleşik Krallık’ın bu hususta önlemler alacağını belirtmek isterim. Güvenli önlemlerle tahıllardan çıkışı sağlanacaktır. Hem Türkiye’ye hem de diğer müttefiklerimize güveniyoruz.” dedi.

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“İstanbul’da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak”

Bakan Çavuşoğlu ise “Ukrayna’dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için bir Birleşmiş Milletler çabası var. Yani biz BM ile birlikte hareket ediyoruz. Hem Ukrayna hem de Rusya ile sürekli temas halindeyiz. BM’nin planını gerçekçi ve uygulanabilir görüyoruz. O nedenle de destekliyoruz. İstanbul’da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının dışında bir güvenli oluşturulacak. Buradan özellikle Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin kontrolü de yapılacak. Silah veya başka bir şey taşınmadığından emin olmak için. Bu Rusya’nın da talebi. Dönüşte de gemilerin belirlenen ürünleri taşıdığından herkes emin olmak istiyor. Ama tarafların anlaşması gerek.

“Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine müsaade etmeyiz”

Daha çok Rusya üzerine odaklandık. İstanbul’da bir toplantı planlanıyor. Görüşmek istiyoruz. Sonuçta onların daveti üzerine Moskova’ya askeri bir heyetimiz gitti. O görüşme olumlu geçti. Tüm taraflara bilgi veriyoruz. Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarını da bilgilendiriyoruz. Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz. Biz Ukrayna’nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız, Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz.” diye konuştu.