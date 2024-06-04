Güney Amerika'dan Türkiye'ye sevkiyat yapan uyuşturucu çetesine operasyon: NARKOÇELİK-20! Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Güney Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokan 9 kişi yakalandı.

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Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda Güney Amerika'dan Türkiye'ye sevkiyat yapan uyuşturucu çetesine operasyon yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

373 kilo kokain ele geçirildi

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında; 373 kilo kokain ele geçirildi.

Operasyonda 9 kişi yakalandı.

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle..."