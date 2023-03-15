Güney Koreli gönüllüler, deprem bölgesi Osmaniye'de Kentte afetzedeler için çadır kurulumu yapıp, Osmaniye Belediyesi ekiplerince yapılan yemek dağıtım işine destek veren Koreli yardımseverler, ayrıca temin ettikleri bir tır dolusu yardım paketini de kentteki depremzedelere ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 il arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımseverler de deprem bölgelerine gelerek yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırıyor.

Güney Koreli gönüllüler yardıma geldi

Aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik heyet, temin ettikleri bir tır dolusu yardım malzemesini Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkez'ine teslim etti.

Heyet, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret ederek, yapacakları faaliyetler hakkında bilgilendirdi. Başkan Kadir Kara, zorlu afet günlerinde Osmaniyeli hemşehrilerini yalnız bırakmayan Güney Korelilere teşekkür etti.

Çadır kurulumu ve sıcak yemek dağıtımı yaptılar

Ziyaretin ardından, ekipteki bir grup Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi alanında çadır kurulumu yaparken, diğer bir grup ise belediye ekipleriyle kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti.

Bir süre kentte kalacak olan Koreli ekip, diğer günlerde de yardım paketlerinin dağıtımını yapacaklarını belirtti.