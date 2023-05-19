Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya toz uyarısı Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illeri etkilemesi bekleniyor.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den uyarı geldi.

Yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Cuma ve Cumartesi etkili olacak

Cuma ve cumartesi etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.