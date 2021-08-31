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    Güngören'de balkon çöktü

    Birinci katındaki dairede çökme gerçekleşen 5 katlı binaya, Karot örneği alını sonrası mühür vuruldu.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 17:41
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    Güngören'de balkon çöktü

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, 5 katlı binanın arka cephesindek birinci kattaki dairenin balkonunda çökme yaşandı.

    Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

    BİNA BOŞALTILDI

    19 daire, 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

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