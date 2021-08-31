Güngören'de balkon çöktü

Birinci katındaki dairede çökme gerçekleşen 5 katlı binaya, Karot örneği alını sonrası mühür vuruldu.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, 5 katlı binanın arka cephesindek birinci kattaki dairenin balkonunda çökme yaşandı.

Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

BİNA BOŞALTILDI

19 daire, 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.