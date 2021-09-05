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    Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı

    Düğün konvoyuyla birlikte trafiği kapatan bir magandanın, çevredekileri umursamadan drift attığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 10:16
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    Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı

    İstanbul Güngören’de bir düğün konvoyu yapıldı.

    Düğün konvoyu katılan magandalar trafiği birbirine kattı.

    Yolu trafiğe kapatan trafik magandaları, yolun ortasında drift yaptı.

    DRİFT ANLARI KAMERADA

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görenlere pes dedirtti.

    Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı VİDEO


    Güngören de düğün konvoyu magandaları, drift attı #1

    Güngören de düğün konvoyu magandaları, drift attı #2

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