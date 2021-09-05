Düğün konvoyuyla birlikte trafiği kapatan bir magandanın, çevredekileri umursamadan drift attığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Güngören’de bir düğün konvoyu yapıldı.

Düğün konvoyu katılan magandalar trafiği birbirine kattı.

Yolu trafiğe kapatan trafik magandaları, yolun ortasında drift yaptı.

DRİFT ANLARI KAMERADA

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görenlere pes dedirtti.

Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı VİDEO





