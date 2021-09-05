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- Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı
Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı
Düğün konvoyuyla birlikte trafiği kapatan bir magandanın, çevredekileri umursamadan drift attığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 05.09.2021 - 09:54
- Güncelleme : 05.09.2021 - 10:16
İstanbul Güngören’de bir düğün konvoyu yapıldı.
Düğün konvoyu katılan magandalar trafiği birbirine kattı.
Yolu trafiğe kapatan trafik magandaları, yolun ortasında drift yaptı.
DRİFT ANLARI KAMERADA
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görenlere pes dedirtti.
Güngören'de düğün konvoyu magandaları, drift attı VİDEO