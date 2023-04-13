Güngören'de tramvay raydan çıktı: Seferler yapılamıyor Güngören'de tramvay raydan çıktı. Güngören ve Bağcılar İstasyonları arasında seferler yapılamıyor. Olay yerine sevk edilen İBB ekiplerinin çalışması sürüyor.

DHA

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sefer yapan tramvayın Güngören durağında raydan çıkması nedeniyle Bağcılar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Güngören durağında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Ekipler inceleme başlattı

Raydan çıkan tramvay olay yerinde bekletilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Seferler yapılamıyor

Hatta Bağcılar-Güngören arasında ulaşım çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılamıyor.

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