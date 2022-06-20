Günler kala: Asgari ücrete en az ne kadar zam gelecek? 5 bin lirayı geçecek mi?

Günler kala: Asgari ücrete en az ne kadar zam gelecek? 5 bin lirayı geçecek mi?

Asgari ücret için tüm sinyaller temmuz ayını gösterirken, beklenen açıklamaya günler kaldı. Peki asgari ücrete ne kadar, en az kaç lira zam gelecek? İşte ayrıntılar...

Ekonomi gündeminde asgari ücrete ara zam var...

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı alacağı zam miktarında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında milleti rahatlatacak bir iyileştirme yapılacağını net olarak açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise enflasyona karşı işçinin yüzünü güldürecek bir zam sinyalini verdi.

Temmuz ayına sayılı günler kala asgari ücrete zam gündemden düşmezken, en az ne kadar artış olacağı da merak edildi.

6 aylık enflasyonun belirleyici olacağı asgari ücret ara zammına dair son gelişmeler...

En az 5 bin lira

Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu.

Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı, 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak.

Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira) olacak.

Asgari ücret artınca, aynı işyerinde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam kapısı açılacak.