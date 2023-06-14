Gurbetçiler Kurban Bayramı için geliyor Vatan hasreti geçen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte ülkelerinde geçirmek için yola çıktı.

İHA

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türklerin, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor.

Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

"Milli duygularımız çok fazla"

Gurbetçi vatandaş Bülent Uçan, şunları söyledi:

Türkiye’ye geldiğimizde heyecanımız hiç eksilmiyor daha da artıyor. Milli duygularımız çok fazla. Türkiye bizim vatanımız, dönüp dolaşacağımız yer burası. Türkiye’yi çok seviyoruz ve destekçisiyiz.

"Vatana canımız feda"

Bir başka gurbetçi vatandaş Aydoğan Yılmaz da şu ifadeleri kullandı:

Senenin 11 ayını gurbette çalışarak Türkiye özlemiyle geçiriyoruz. 1 aylık tatilimizi anavatan memleketimiz Türkiye’de yapıyoruz. Kurban Bayramımızı Türkiye’de geçireceğiz ve o gururla yine gurbete çalışmaya döneceğiz. Türkiye’ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor. Vatan ve bayrak denilince akarsular duruyor, vatanımız için canımız feda.

Bir diğer gurbetçi Ayhan Koç ise bayramı ailesiyle Türkiye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.