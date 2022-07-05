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    Gurbetçiler yurda geldi, pastırma satışları patladı

    Yerli halkın almaya gücünün yetmediği kasap ürünleri, tatil için gelen gurbetçiler sayesinde satılmaya başladı.
    • 05.07.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 12:24
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    Gurbetçiler yurda geldi, pastırma satışları patladı

    Fiyat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar kasap ürünlerine yanaşamıyor...

    Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte et satışları iyice dibe vururken, esnaf gurbetçilerle güldü.

    3 aylık yaz tatilinde Türkiye'ye gelen gurbetçiler, kasaplara yılın en verimli 3 ayını geçirtiyor.

    Pastırmacı Yasin Güzel, gurbetçi vatandaşların yurda döndüğü andan itibaren pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşandığını belirtti.

    "Müşteriler orta kalite tercih ediyor"

    Müşterilerin genelde orta kalitede ürünleri tercih ettiğini söyleyen Yasin Güzel, “Şu anda sucuklarda fiyatlarımız 110 TL’den başlıyor 210 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırmada da 250 TL’den başlıyor 500 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Tercih olayı da müşteri kesimi ile alakalı ama müşterilerimiz şu anda orta kalite ürünlerimizi tercih ediyorlar.

    Gurbetçiler yurda geldi, pastırma satışları patladı #1

    Orta kalite pastırma 400 TL

    Pastırma da orta kalitede 350-400 TL civarında. Sucuklarımızda da 150-170 TL bandında değişiyor orta kalite ürünler. Genelde müşterilerimiz bunları tercih ediyorlar” dedi.

    "Gurbetçilerin gelmeleri çok iyi oluyor"

    Güzel, gurbetçilerin gelmesi ile Kurban Bayramı öncesinde işlerinin hareketlendiğini söyleyerek, “Gurbetçilerimiz de 3 aylık bir sezonda bizlere çok büyük katkıda bulunuyorlar. Geldikleri çok iyi oluyor ama bu sene de Kurban Bayramı’na denk geldi tarihleri. Bayramda da herkes kurbanını kestiği için bizim işlerimizde biraz düşüş seyrediyor ama gurbetçilerimizin gelmesi ile biraz daha hareketlilik başladı.

    Gurbetçiler yurda geldi, pastırma satışları patladı #2

    "Fiyatlarımız arttı ve yerli halka hitap edemez hale geldik"

    Bu sene gurbetçilerimizden beklentimiz çok. Fiyatlarımız arttı ve yerli halka biraz daha hitap edemez hale geldik. O yüzden gurbetçi vatandaşlarımız yarım kilo da olsa bir kilo da olsa evinde yiyeceği kadar tüketse bizler için iyi olur. Ben bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

    Gurbetçiler yurda geldi, pastırma satışları patladı #3

    Gurbetçiler yurda geldi, pastırma satışları patladı #4


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