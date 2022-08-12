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    Gurbetçilerin dönüş yolcuğu devam ediyor

    Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüşleri sürüyor.
    • 12.08.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:04
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    Gurbetçilerin dönüş yolcuğu devam ediyor

    Türkiye'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan gurbetçiler, bir yıllık özlemle geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yolunda buruk ayrılıyor.

    Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşlaması nedeniyle Kapıkule gümrük sahasında araç yoğunluğu yaşanıyor.

    Almanya'ya dönen Hakan Çoban, anavatandan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

    "Giderken kendimizi zor tutuyoruz"

    Ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunda burukluk hissettiklerini anlatan Çoban, "11 ay büyük bir özlemle tatili bekledik. Şimdi tatilimizi bitirdik, geri dönüyoruz. Tatil gibi inşallah yolumuz da hızlı geçer ve sağ salim Almanya'ya varırız. Giderken kendimizi zor tutuyoruz, ama yapacak bir şey yok." dedi.

    Eşiyle Almanya'ya dönen Sefa Kayakçı ise dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu ifade etti.

    Gurbetçilerin dönüş yolcuğu devam ediyor VİDEO

    "İnsanın içi el vermiyor gitmeye"

    Tatilin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini dile getiren Kayakçı, "İnşallah yine geri geleceğiz. İnsanın içi el vermiyor gitmeye. Orası da bizim bir memleketimiz oldu ama Türkiye bizim anavatanımız. Gurbette Türkiye'nin her şeyini özlüyoruz." diye konuştu.

    AA'nın aktardığına göre Hollanda'ya giden Yusuf Duman da dönüş yolunun zorlu olduğunu, özellikle Sırbistan ve Macaristan gümrüklerinde uzun sıralar oluştuğunu aktardı.

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