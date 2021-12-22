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    Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 10:03
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    Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

    "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum."

    AYRINTILAR GELİYOR.

     

     

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