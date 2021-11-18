Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ağrı’da, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince gerçekleştirilen risk analizinde, İran’dan bisküvi yükü ile gümrük kapısına geldiği beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen aracın çekicisinin arka bölümünde bulunan sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

ARAMA HANGARINA SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, dedektör köpeği de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki verdi.

TANK, SÖKÜLÜP KESİLEREK AÇILDI

Araç çekicisinin arkasında asılı olan tank, bulunduğu yerden sökülüp kesilerek açıldı.

Tankın içerisindeki yüksek yoğunluklu sıvından alınan numunenin analizinde, şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Gürbulak'ta 54 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda tespiti oldukça zor bir yöntem kullanılarak Türkiye’ye sokulmak istenen toplam 54 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.