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    Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor

    Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tırların oluşturduğu yoğunluk artarak devam ediyor.
    • 05.01.2023 - 09:39
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:01
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    Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında değişen dengelerin dalgaları devam ediyor.

    İki ülke arasında başlayan savaş sonrasında deniz trafiği karaya yöneldi.

    Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk her geçen gün artıyor.

    Sınır kapısında yoğunluk

    İki ülke arasında yoğunluk oluşturan sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken, yüzlerce tır sürücüsü günlerdir sınır kapısında kaldı.

    Vatandaşlar, Kafkasya’ya geçiş için Gürcistan sınırındaki yoğunluk nedeniyle araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

    Vatandaşlar bekleyişten rahatsız

    İHA'nın haberine göre, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri bu durumdan şikayetçi.

    Gürcistan a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor #1

    Gürcistan a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor #2

    Gürcistan a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor #3


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