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- Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor
Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tırların oluşturduğu yoğunluk artarak devam ediyor.
- 05.01.2023 - 09:39
- Güncelleme : 05.01.2023 - 11:01
24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında değişen dengelerin dalgaları devam ediyor.
İki ülke arasında başlayan savaş sonrasında deniz trafiği karaya yöneldi.
Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk her geçen gün artıyor.
Sınır kapısında yoğunluk
İki ülke arasında yoğunluk oluşturan sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken, yüzlerce tır sürücüsü günlerdir sınır kapısında kaldı.
Vatandaşlar, Kafkasya’ya geçiş için Gürcistan sınırındaki yoğunluk nedeniyle araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.
Vatandaşlar bekleyişten rahatsız
İHA'nın haberine göre, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri bu durumdan şikayetçi.