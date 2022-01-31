Gürpınar'da küçük boyda istavrit avlamaya: 14 bin 858 TL ceza

Ekipler tarafından yapılan denetimde, yaklaşık 160 kutu istavrit balığı boy kuralına uymadan avlayan 2 kişiye 14 bin 858 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ilgili ekipler tarafından yapılan ortak denetimlerde, yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki 160 kutu istavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

2 KİŞİYE 14 BİN 858 TL CEZA

Boy yasaklarına uyulmadan avlanılan 2.5 ton istavrit için ise 2 kişiye 14 bin 858 TL idari para cezası kesildi.

MÜLKİYET KAMUDA

Balıkların mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıkların sosyal yardım kurumuna bağışlandığı belirtildi.





