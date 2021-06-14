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    Güven oylaması sonrası Netanyahu'ya koltuktan kalk uyarısı

    Güven oylaması sonrası Netanyahu'ya koltuktan kalk uyarısı

    İsrail Parlamentosu’nda yapılan oylamada başbakanlığa veda eden Netanyahu'ya, rencide edici bir uyarı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:47
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    İsrail'de, muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi dün sona erdi.

    Yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile Naftali Bennett ve Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu alarak, İsrail'de 36'ncı hükümet oldu.

    "KOLTUKTAN KALK"

    Güven oylaması sonrası ise kameralara ilginç bir kare takıldı.

    Oylamanın yapılması sonrası koltuğunu Bennett'e kaptıran Netanyahu'ya, yetkililer koltuğundan kalkması için uyarıda bulundu.

    İşte o anlar;

    Güven oylaması sonrası Netanyahu'ya koltuktan kalk uyarısı VİDEO

    Güven oylaması sonrası Netanyahu ya koltuktan kalk uyarısı #1

    Güven oylaması sonrası Netanyahu ya koltuktan kalk uyarısı #2

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