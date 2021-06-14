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Güven oylaması sonrası Netanyahu'ya koltuktan kalk uyarısı

Güven oylaması sonrası Netanyahu'ya koltuktan kalk uyarısı

İsrail Parlamentosu’nda yapılan oylamada başbakanlığa veda eden Netanyahu'ya, rencide edici bir uyarı geldi.