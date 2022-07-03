Güvenlik kaynakları: Sözde yöneticileri, teröristleri ölüme terk edip kaçıyor

Güvenlik kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nda kaçacak delik bulamayan üst düzey teröristlerin korkakça kaçarken diğer teröristlerini cenazelerini bile arkalarında bıraktıklarını açıkladı.

Terörle mücadele hem yurt içinde hem sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor…

17 Nisan’da Irak’ın kuzeyinde başlatılan Penç Kilit Harekatı ile terör örgütüne art arda darbeler vuruluyor.

Güvenlik kaynakları, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi. Edinilen bilgiye göre, başarılı harekat ile başta İskan Akyüz ve Fehmi Atalay olmak üzere teröristlerin sözde lider kadrosu operasyon bölgelerinden kaçarak daha güvende olduklarını düşündükleri bölgelerde şatafat içerisinde yaşadıkları, mağaralarda sıkışan teröristlerin ise ölüme terk edildiği belirtildi.

Sözde liderleri, teröristleri mağaralarda ölüme terk edip kaçtı

İHA’nın haberine göre; güvenlik kaynakları, bölgede yapılan incelemeler sonucunda sözde lider kadrosunun operasyonlardan kaçarken, arkalarında bıraktıkları teröristleri insanlık dışı ve ilkel şartlara mahkum ederek mağaralarda barınmaya zorladıklarını belirtti. Teslim olma düşüncesinde olanların infaz edildiğini, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini geride bırakma talimatı verdikleri ifade edildi.

“Yaşam şartlarının çok ağır olduğu ve erzak sıkıntısı çektikleri anlaşılmakta”

Öte yandan yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Pençe-Kilit Harekatı'nda da diğer harekatlarda olduğu gibi “teslim ol” çağrılarına riayet eden teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından asaletli tutum sergilenerek herhangi bir zarar görmeden adalete teslim edilmeye devam ediyor.

Teslim olan teröristlerle yapılan mülakatların detayları hakkında bilgi veren güvenlik kaynakları şunları kaydetti:

“Yalan ve yanlış propagandalar ile beyinleri yıkanmaya çalışılan terör örgütü mensuplarından birçoğunun aslında pişmanlık içerisinde oldukları, teslim olmayı istedikleri ancak infaz edilme korkusuyla kaçamadıkları, yaşam şartlarının çok ağır olduğu ve erzak sıkıntısı çektikleri anlaşılmakta.

“Çaresizliklerini anlayan sözde üst düzey teröristler, teröristleri ölüme terk etmekte, cenazelerini dahi geride bırakarak korkakça kaçmaktadır”

Diğer taraftan TSK'da kimyasal ya da biyolojik silah olmadığı tüm dünya tarafından bilindiği halde Türk askerinin itibarını sarsmaya yönelik propaganda amaçlı mesnetsiz ithamlar; 40 yıldır çocukları ve gençleri kaçırarak terör kamplarına hapseden, çocuk ve kadın istismarı yapan terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri için yeni değildir. Sonuç olarak hudut hattına kilit vurarak, kontrol altına alınmamış olan 26 kilometrelik hudut hattında da ileriden emniyetinin sağlanması maksadıyla kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı karşısında çaresizliklerini anlayan sözde üst düzey teröristler, daha önceki harekatlarda da yaşandığı gibi diğer teröristleri ölüme terk etmekte, cenazelerini dahi geride bırakarak korkakça kaçmaktadır."