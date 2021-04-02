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- Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? Güvenlik Soruşturması kanun teklifi maddeleri
Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? Güvenlik Soruşturması kanun teklifi maddeleri
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 13:03
- Güncelleme : 02.04.2021 - 13:04
Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada reddedilmişti.
Meclis'te dün yeniden görüşülen güvenlik soruşturması teklifinin 6 Nisan'da yeniden oylanmasına karar verildi.
Bu gelişmenin ardından devlet memuru olmak isteyenler başta olmak üzere vatandaşlar, 'Güvenlik Soruşturması nedir?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, Devlet memuru olmak için atanacak olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? İşte, Güvenlik Soruşturması kanun teklifi maddeleri..
GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?
Güvenlik soruşturması, asker kaçaklarının tespit edilip birliklerine teslim edilmesi ve bir suçtan aranan kişilerin tutuklanması için yapılan soruşturmalara denir. Bunun yanı sıra hakkında yakalama ya da tahdit (sınırlama) kararı olan kişiler için hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılabilmektedir.
Soruşturmanın içerisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı dışında kolluk kuvvetleri ve emniyet mensupları da aktif olarak görev almaktadır. Yeni getirilen yasal düzenleme ile birlikte bekçiler de soruşturmaya ve arşiv araştırmalarına katılabimektedir.
GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA KİMLERE BAKILIR?
Güvenlik soruşturmasında kişinin annesine, babasına ve eşine bakılmaktadır. Ek olarak gerekli durumlarda eşinin annesi ve babası da soruşturmaya dahil edilebilmektedir. Yeni getirilen düzenlemeyle birlikte kardeşler, güvenlik soruşturmasının dışında tutulmaktadır.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI KANUN TEKLİFİ MADDELERİ
- Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,
- Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,
- Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,
- Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,
- Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,
- Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18 nci madde hükümlerinin uygulanması,
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir.