Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? Güvenlik Soruşturması kanun teklifi maddeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması teklifi, muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu gelişmenin ardından 'Güvenlik Soruşturması nedir?' sorusu gündeme geldi.

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada reddedilmişti.

Meclis'te dün yeniden görüşülen güvenlik soruşturması teklifinin 6 Nisan'da yeniden oylanmasına karar verildi.

Bu gelişmenin ardından devlet memuru olmak isteyenler başta olmak üzere vatandaşlar, 'Güvenlik Soruşturması nedir?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Devlet memuru olmak için atanacak olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? İşte, Güvenlik Soruşturması kanun teklifi maddeleri..

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Güvenlik soruşturması, asker kaçaklarının tespit edilip birliklerine teslim edilmesi ve bir suçtan aranan kişilerin tutuklanması için yapılan soruşturmalara denir. Bunun yanı sıra hakkında yakalama ya da tahdit (sınırlama) kararı olan kişiler için hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılabilmektedir.

Soruşturmanın içerisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı dışında kolluk kuvvetleri ve emniyet mensupları da aktif olarak görev almaktadır. Yeni getirilen yasal düzenleme ile birlikte bekçiler de soruşturmaya ve arşiv araştırmalarına katılabimektedir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA KİMLERE BAKILIR?

Güvenlik soruşturmasında kişinin annesine, babasına ve eşine bakılmaktadır. Ek olarak gerekli durumlarda eşinin annesi ve babası da soruşturmaya dahil edilebilmektedir. Yeni getirilen düzenlemeyle birlikte kardeşler, güvenlik soruşturmasının dışında tutulmaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI KANUN TEKLİFİ MADDELERİ