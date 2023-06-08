Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü Dışişler Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri mevkidaşı Antony Blınken ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği F-16 satın alımı ve Ukrayna ele alındı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından cumartesi yeni kabineyi duyurdu.

Kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri de yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeni görevi üzerine tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

Bakan Fidan ise ayağının tozuyla çalışmalarına başlattı.

ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan'ın yeni görevini tebrik etti.

İsveç NATO üyeliği ele alındı

Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı.