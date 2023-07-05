Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile tahıl anlaşmasının geleceği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı döneminde Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, diplomasi trafiğine hızlı başladı.

Fidan mevkidaşlarıyla art arda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Dün Ankara'da Ürdünlü mevkidaşı ile görüşen Fidan, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Burada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşen Fidan, telefonda da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

NATO ve tahıl koridoru konuları görüşüldü

Fidan-Blinken ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede tahıl anlaşması ve NATO'nun genişlemesi konuları da gündeme geldi.

Ayrıca ikili, sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin ev sahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele aldı.