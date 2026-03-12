Hakan Fidan'dan İran uyarısı: İç savaş çıkarmaya çalışanlara karşıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Akabinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları, ortak basın toplantısı düzenledi.

"BU SAVAŞ BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

Burada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, Orta Doğu'da 13. gününde karşılıklı saldırılarla devam eden savaşa ilişkin "Artık sona ermeli" dedi.

Savaşın seyrine göre yaşanabilecek her ihtimale karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğunu aktaran Fidan, "Hiç kimse ayrılıkçı senaryoların hayaline girmesin" ifadelerini kullandı.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARMA PLANLARINA SONUNA KADAR KARŞIYIZ"

Fidan, daha önceki açıklamalarında askeri müdahalelere, rejim değişikliği hedeflerine ve tansiyonu yükselten adımlara karşı olduklarını ifade etmişti.

Fidan, İran'ın Körfez ülkelerine ayrım gözetmeden saldırmasını 'yanlış strateji' olarak nitelendirmişti.

Fidan, etnik ve dini fay hatlarını kullanarak İran'ı bölme veya iç savaşa sürükleme senaryolarına karşı Türkiye'nin net tutumunu bir kez daha vurguladı.

"İran'da iç savaş çıkarmayı ve çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız" diyen Fidan, bu tür senaryoların bölge için en tehlikeli gelişme olacağını belirtti.

"BÖLGEDEKİ GERİLİMİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz."

"SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN TÜRKİYE OLARAK YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz.



Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirildiğini görmekteyiz.



İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız.



Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil.



Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

"Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz."

"İSRAİL KİRLİ SAVAŞI LÜBNAN'A TAŞIMAKTA"

Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin şu anda merkezinde yer almakta.



Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz.



Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail’in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir.

"1 MİLYON KİŞİNİN YERİNDEN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan’a da taşımakta. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez.



Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir.



Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

'İMHA EDİLEN İRAN FÜZELERİ'

NATO'nun kollektif savunma konseptiyle uyumlu bir hareket tarzı oldu. NATO bu türden senaryolara hazırlık yapmakta, malumunuz.



Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var.

"BU SAVAŞIN BİR AN ÖNCE DURMASI GEREKİYOR"

Almanya ile bu savaşın nasıl durdurulması gerektiği konusunda görüş birliğimiz var. Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz.



Yayılma riski de devam ediyor. Bu savaşın bir an önce durması gerekiyor. İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntı olmaması lazım.



Rejim değişikliği gibi hedeflerin peşinde koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin normale dönmesi gerekiyor.



İran tarafıyla da ABD tarafıyla da konuşuyoruz.



İran'a yapılan tahrik edilmemiş bu saldırı ne kadar hukuksuzsa, İran'ın tahrik edilmeden Körfez ülkelerine yapmış olduğu saldırı da o kadar hukuksuzdur.



Bunu İranlı meslektaşlarımıza da dile getirdik.