Hakan Fidan, Sergey Şoygu ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Sergey Şoygu ile görüşmesinde küresel konular ele alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine devam ediyor.

Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Küresel meseleler ele alındı

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)