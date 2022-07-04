Hakan Han Özcan, Ankaragücü kongresinde yaşananları kınadı

Ankaragücü kongresinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sergilenen tutuma tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nün geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Genel Kurul’u gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı ve üyelerinin belirlendiği Genel Kurul'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

Kongreye ise AK Parti'ye karşı yapılan tutum damga vurdu.

Erdoğan'ın ismi anılmadı

Kongrede kürsüye çıkan başkan adayları Mansur Yavaş'ı alkışlatıp, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mektubunu okuttu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede isminin telafuz edilmemesine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.

Tepkisini ilk olarak kongreyi terk ederek gösteren Özcan, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Misafirperverlikle bağdaşmayan davranışlar"

Yaptığı paylaşımlarda kongrede yaşanaları kınayan Özcan, şu ifadelere yer verdi;

"Ankaragücü Olağanüstü Kongresinde Partimize ve Milletvekilerimize yönelik sergilenen nezaketsiz tutum ve saygı sınırlarını aşan tavrın öncelikle misafirperverlikle bağdaşmadığını ve böylesine köklü bir kulübe de asla yakışmadığını ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı'na teşekkürü esirgeyenler...

Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ifade etmekten imtina edenler Sn. Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya katkılarına bir teşekkürü esirgeyenler bizlerin bulunduğu salonlarda ifadelerine tavırlarına dikkat etmelidirler.

Nezakete davet ediyorum

Ankaragücü taraftarlarıyla büyük bir caimadır, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetiminin böylesine köklü bir çınarı yakışıksız tavırlarıyla yıpratmaya hakkı yoktur, kınıyor ve nezakete davet ediyorum.

Kişiler gider Ankaragücü kalır

Son olarak Ankaragücü, bu kentin gururudur ve kimsenin ipoteğinde değildir. Biz birileri için değil, sevdamız olduğu için Ankaragücümüzün yanındayız. Kişiler gider, Ankaragücü kalır."