Hakan Ural: Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için hedef gösteriliyorum

Kanal D ekranlarında program sunan Hakan Ural, "Benim tek suçum doğruları söylemek" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için hedef gösterildiğini söyledi.

Kanal D ekranlarında 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu.

Ural, sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalmasını doğru bildiğini çekinmeden söylemesine bağladı.

'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar' diyen Ural, sosyal medyada kışkırtma ve manipülasyon olduğunu söyledi.

"EKRANDA YORUMLADIĞIM HER ŞEYİ BİLEREK SÖYLÜYORUM"

Hakan Ural, 37 yıldır ekranlarda boy gösterdiğini ifade ederek, "Ekranda söylediğim, yorumladığım her şeyi bilerek söylüyorum. Gerçek dışı hiçbir yorumda da bulunmam zaten." dedi.

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVDİĞİM İÇİN HEDEF GÖSTERİLİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Hakan Ural, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için' hedef gösterildiğini iddia etti.

Ural, şöyle devam etti:

''Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.''

"BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Söylemlerinden rahatsız olan kesimin büyüklüğüne dikkati çeken Ural, ''Şimdi bir de yedi yılı aşkın bir süredir programım devam ediyor. Reytingim ortada. İtibar görüyorum ve halkımız beni yakından takip edip seviyor. Böyle birinin her söylemi ve eylemi de büyük kabul gördüğü için itibarsızlaştırmak istiyorlar. Beni ne kadar itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunu başaramazlar. Bana küfredenler aslında halkı karşısına alıyor, farkında değiller. Benim en ufak açığımı arıyorlar ama ben şeffaf bir insanım. Hakarete değil ama tüm eleştirilere açığım, herkesin görüşüne de saygı duyuyorum'' diye konuştu.