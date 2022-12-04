Hakan Yeşil: 4 madencinin 2’sine doku nakli yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, grizu faciasında yaralanan ve İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören 4 madencinin 2’sine doku nakli yapıldığını açıkladı.

Amasra'da 14 Ekim 2022 tarihinde maden ocağında gerçekleşen ve yeraltındaki 110 işçiden 42'si şehit olurken yaralılar çevre hastanelere kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan 6 maden işçisi ambulans uçakla İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilerek tedavileri burada devam etti.

4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, düzenlenen konferansta Amasra'daki grizu faciasına dair açıklamalar yaptı.

"Madenciler Günümüzü buruk bir şekilde kutluyoruz"

İHA'nın haberine göre, Yeşil, grizu faciasında yaralanan ve İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören 4 madencinin sağlık durumunu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Ne yazık ki bu sene Madenciler Günümüzü buruk bir şekilde kutluyoruz. İleriki dönemlerde inşallah bu acıları yaşamadan, tekrar bu sıkıntıları yaşamadan daha eğlenceli şekilde kutlamak nasip olur.

Hepinizin bildiği 14 Ekim’de Amasra TTK Müessesesi'nde hayatlarını kaybeden maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu zamana kadar hayatlarını kaybeden maden ve vatan şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. 4 arkadaşımız İstanbul’da tedavi görüyor.

"2 arkadaşımızın doku nakli tedavisi başladı"

2 arkadaşımızın doku nakli tedavisi başladı. Onlar da inşallah en kısa zamanda iyileşir aramıza katılırlar. Onlara da Allah'tan şifa diliyorum. Süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.