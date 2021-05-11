Hakim ve Savcı adayları, anlaşılabilir yargı dili için Türkçe dersi alıyor

Hakim ve Savcı adayları, anlaşılabilir yargı dili için Türkçe dersi alıyor

Yargı kararlarında etkin bir dil kullanılması için ilk kez Türkçe dersi verilen hakim ve savcı adaylarının, vatandaşlara yönelik sade bir dil kullanması planlanıyor.

Hakim ve savcılar için Türkiye Adalet Akademisi (TAA) tarafından yeni bir program düzenlendi.

Düzenlenen 'Kararların Dili' programıyla birlikte, hakim ve savcı adayları ilk kez Türkçe dersi almaya başladı.

DİL BİLGİSİ VE ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN DİL EĞİTİMİ

Türkçe'nin doğru kullanımının, açık ve vurgulu oluşunun ön plana çıkarıldığı derslerde dil bilgisi ve anlam bütünlüğü üzerine çalışma sağlanıyor.

Yargıdaki kararların daha etkin ve güçlü olabilmesi için verilen eğitimle birlikte, vatandaşların da yeni sade dil ile kararları anlaması planlanıyor.

İLK TÜRKÇE DERSİNDE 577 ADAY

İlk dersle birlikte okunabilir, akıcı ve anlaşılabilir bir yargı dili eğitimi alan 577 hakim ve savcı adayının, yeni yargı diline katkı sağlaması amaçlanıyor.

Dersler koronavirüs nedeniyle seyreltilmiş sınıflarda verilirken, ilk ders Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Nezir Temur, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Murat Erol tarafından verildi.